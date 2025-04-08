Sư phạm tiểu học học những môn gì, học trường nào, thi khối nào?

1. Ngành sư phạm tiểu học học những môn gì?

Ngành Sư phạm Tiểu học, hay còn gọi là Giáo dục Tiểu học (Primary Education), là lĩnh vực đào tạo giáo viên bậc Tiểu học, trang bị kiến thức chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp. Đây là cấp học nền tảng, giúp hình thành nhận thức, tư duy cho học sinh trước khi bước vào bậc học cao hơn.

Sinh viên theo học ngành Sư phạm Tiểu học sẽ được tiếp cận với nhiều môn học quan trọng, bao gồm cả kiến thức đại cương và chuyên ngành. Các môn đại cương như Tâm lý học, Giáo dục học, Triết học, Tin học, Ngoại ngữ giúp sinh viên có nền tảng tư duy cùng kỹ năng hỗ trợ công tác giảng dạy.

Trong khi đó, các môn chuyên ngành như Phương pháp giảng dạy Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Giáo dục thể chất và Âm nhạc giúp người học có khả năng giảng dạy đa dạng các môn học ở bậc Tiểu học.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng sư phạm quan trọng như quản lý lớp học, xây dựng kế hoạch giảng dạy, áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, đồng thời đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Quá trình đào tạo không chỉ giúp người học nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn tạo điều kiện để thực hành, rèn luyện kỹ năng thực tiễn thông qua các đợt thực tập tại trường Tiểu học. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ra trường có việc làm giáo dục đào tạo sẽ được đứng lớp giảng dạy và đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục hiện đại.

2. Các tổ hợp môn học trước khi vào ngành sư phạm tiểu học

Những năm gần đây, ngành Sư phạm nói chung và Sư phạm Tiểu học nói riêng đang nhận được sự quan tâm lớn từ các thí sinh. Là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục, Sư phạm Tiểu học trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ khi định hướng nghề nghiệp tương lai. Vậy để theo học ngành này, sinh viên có thể xét tuyển theo tổ hợp môn nào?

Hiện nay, có nhiều tổ hợp môn giúp thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học, chủ yếu thuộc các khối A, C, D. Cụ thể:

Khối Các môn học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01 Toán, Vật lý, Ngữ văn C02 Toán, Ngữ văn, Hóa học C20 Ngữ văn, Địa lý, GDCD D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D84 Toán, Tiếng Anh, GDCD D90 Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

Ngoài phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn áp dụng xét tuyển học bạ. Hình thức này có thể dựa trên điểm trung bình 3 năm THPT, điểm năm lớp 12 hoặc một học kỳ cụ thể. Điều này giúp tăng thêm cơ hội cho những thí sinh có kết quả học tập tốt trong quá trình học phổ thông.

3. Sư phạm tiểu học học những môn gì?

Ngành Sư phạm Tiểu học trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và năng lực quản lý giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường học đường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống giáo dục Tiểu học, bao gồm:

3.1. Giáo viên Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5)

Sinh viên được đào tạo để trở thành giáo viên giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 phải nắm vững phương pháp giảng dạy các môn học như Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng tổ chức lớp học, quản lý học sinh và xây dựng môi trường học tập tích cực, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách.

3.2. Quản lý trường Tiểu học

Ngoài giảng dạy, sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể đảm nhận vai trò quản lý tại các trường Tiểu học, bao gồm công tác điều hành, giám sát hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch giáo dục hay đảm bảo môi trường học tập hiệu quả. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức về quản lý giáo dục, lãnh đạo nhóm cũng như xử lý các vấn đề trong nhà trường, giúp người học có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí quản lý sau một thời gian làm việc trong ngành.

3.3. Chuyên viên tư vấn giáo dục bậc Tiểu học

Sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học cũng có thể làm việc trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, hỗ trợ học sinh, phụ huynh hoặc giáo viên trong quá trình học tập, giảng dạy. Vai trò của chuyên viên tư vấn bao gồm hướng dẫn phương pháp học tập hữu ích, hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt, tư vấn tâm lý giáo dục đồng thời xây dựng các chương trình hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Đây là một vị trí quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường Tiểu học.

4. Những yếu tố cần thiết để học ngành sư phạm Tiểu học

Để trở thành một giáo viên Tiểu học giỏi, bên cạnh niềm đam mê với nghề giáo viên, sinh viên cần đáp ứng những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Đây là những yếu tố quan trọng giúp họ đảm nhiệm tốt vai trò giảng dạy và giáo dục học sinh.

Phẩm chất đạo đức: Sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học cần có lòng yêu trẻ, kiên nhẫn và trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh đó, khi trở thành giáo viên phải công bằng, tận tâm với học sinh; có tinh thần đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, phụ huynh. Đồng thời, ý thức tự học, rèn luyện bản thân cũng là một phẩm chất quan trọng giúp giáo viên không ngừng nâng cao trình độ và kỹ năng giảng dạy.

Kỹ năng cần có: Sinh viên theo học ngành này cần trang bị kỹ năng giảng dạy, quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi Tiểu học. Ngoài ra, khả năng giao tiếp, ứng xử với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp cũng rất quan trọng để tạo dựng môi trường học tập hiệu quả. Giáo viên Tiểu học cũng cần phải có kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Kiến thức chuyên môn: Sinh viên được đào tạo kiến thức đại cương và chuyên sâu về giáo dục Tiểu học, giúp thực hiện công tác giảng dạy hiệu quả các môn học trong chương trình. Ngoài ra, người học còn được trang bị kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy để hiểu rõ đặc điểm, tính cách của từng học sinh. Bên cạnh đó, việc nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước cũng là yếu tố quan trọng giúp giáo viên định hướng đúng đắn trong quá trình giảng dạy.

5. Phân biệt giữa ngành sư phạm Tiểu học và giáo dục Tiểu học

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm Sư phạm Tiểu học và Giáo dục Tiểu học. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng nhưng thực chất 2 ngành này khác nhau về định hướng đào tạo, mục tiêu nghề nghiệp cũng như cơ hội việc làm. Người học nên xác định rõ mục tiêu cá nhân để lựa chọn ngành phù hợp với sở thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Về nội dung đào tạo

Ngành Sư phạm Tiểu học tập trung vào việc đào tạo giáo viên giảng dạy bậc Tiểu học. Sinh viên theo học ngành này được trang bị kiến thức chuyên môn về chương trình giáo dục Tiểu học, kỹ năng sư phạm và phương pháp giảng dạy các môn học như Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội… Ngoài ra, họ còn được học về tâm lý trẻ em, cách quản lý lớp học và kỹ năng giao tiếp với học sinh, phụ huynh.

Trong khi đó, ngành Giáo dục Tiểu học có phạm vi rộng hơn, không chỉ đào tạo giáo viên mà còn cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý giáo dục, nghiên cứu giáo dục, tư vấn học đường. Sinh viên ngành này có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như cán bộ quản lý giáo dục, chuyên viên nghiên cứu hoặc tư vấn giáo dục tại các tổ chức, trung tâm đào tạo.

Về mục tiêu nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Sư phạm Tiểu học chủ yếu trở thành giáo viên giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường Tiểu học. Họ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, tổ chức hoạt động giáo dục và phát triển kỹ năng học tập cho học sinh.

Ngược lại, người học ngành Giáo dục Tiểu học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm quản lý trường học, phát triển chương trình giáo dục, nghiên cứu giáo dục hoặc công tác tại các cơ quan giáo dục nhà nước và tổ chức phi chính phủ liên quan đến giáo dục.

Về cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục đào tạo, đặc biệt là sư phạm Tiểu học, sinh viên có thể ứng tuyển vào các trường Tiểu học công lập, tư thục, quốc tế hoặc làm gia sư chuyên biệt. Ngoài ra, họ có thể tham gia vào các dự án giáo dục cộng đồng hoặc giảng dạy tại các trung tâm giáo dục kỹ năng sống.

Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, sinh viên có thể làm việc tại các phòng giáo dục, sở giáo dục hoặc tham gia vào lĩnh vực phát triển chương trình giảng dạy, tư vấn giáo dục hoặc nghiên cứu chính sách giáo dục. Nhờ đó, cơ hội nghề nghiệp của ngành này đa dạng hơn, không chỉ giới hạn trong phạm vi giảng dạy.

Như vậy, những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sư phạm Tiểu học học những môn gì, từ đó có sự lựa chọn phù hợp cho định hướng tương lai của mình.