Trần Hồng Quân HOLDINGS

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Giới thiệu Trần Hồng Quân HOLDINGS

Tập đoàn Trần Hồng Quân là một tập đoàn tư nhân, được thành lập vào ngày 29 tháng 09 năm 2000. Với 25 năm xây dựng và phát triển, hiện Công ty sở hữu và hoạt động với 03 mảng kinh doanh và đầu tư chính, cụ thể: - Công ty TNHH Dầu Khí Trần Hồng Quân được biết đến là một trong những doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối khí hóa lỏng lớn nhất miền Bắc, với 8 chi nhánh đặt tại 7 tỉnh thành phía Bắc. Công ty đang sở hữu thương hiệu gas dân dụng nổi tiếng Hồng Hà Gas, là nhà phân phối LPG hàng đầu ở miền Bắc Việt Nam (chiếm ~ 30% tổng thị phần) - Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân là chủ đầu tư của khách sạn Sheraton West Hà Nội (tiền thân là khách sạn Crowne Plaza, Hyatt Regency West) là khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được vận hành bởi tập đoàn JW Marriot với 393 phòng khách sạn và 136 căn hộ dịch vụ. - Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân là chủ đầu tư của dự án điện phân nhôm Đắk Nông, có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, với tổng diện tích khoảng 180ha. Đây sẽ là dự đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trong khoảng 10 năm nữa sẽ cung cấp sản phẩm nhôm cho thị trường nội địa, thay thế sản phẩm nhôm nhập khẩu. Việc xây dựng nhà máy có ý nghĩa quan trọng đặc biệt với tỉnh Đăk Nông, tạo sự đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương. Theo tính toán, khi đi vào vận hành thương mại, dự án sẽ đóng góp cho GDP của tỉnh Đắk Nông khoảng 700 triệu USD/năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước bình quân khoảng 120 triệu USD/năm…

Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 9 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
