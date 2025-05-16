Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tư vấn pháp lý về đấu thầu

Cập nhật và tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu (Luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư hướng dẫn...).

Soạn thảo, rà soát và tư vấn hợp đồng, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Tham gia đàm phán hợp đồng với các đối tác, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Giám sát, đánh giá rủi ro pháp lý trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

2.Soạn thảo và kiểm soát văn bản pháp lý

Xây dựng, rà soát các quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động đấu thầu trong doanh nghiệp.

Kiểm tra, tư vấn và đảm bảo tính hợp pháp của các văn bản nội bộ, hợp đồng, công văn.

3.Xử lý tranh chấp, khiếu nại về đấu thầu

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đấu thầu.

Làm việc với các cơ quan chức năng trong các vấn đề pháp lý liên quan.

4.Đào tạo và phổ biến kiến thức pháp luật

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các bộ phận liên quan về quy trình, quy định đấu thầu.

Phổ biến kịp thời các thay đổi trong pháp luật đấu thầu và các lĩnh vực liên quan.

5.Các công việc pháp lý khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm về đấu thầu.

Am hiểu Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước, soạn thảo và đàm phán hợp đồng.

Kỹ năng

Kỹ năng tư vấn, phân tích và xử lý vấn đề pháp lý.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và soạn thảo văn bản tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên: Có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc kinh nghiệm làm việc tại các công ty đấu thầu, đầu tư công.

Ưu tiên

Ngoại hình ưa nhìn.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: UPTO 25.000.000 VNĐ/tháng

Chế độ phúc lợi toàn diện

Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Thử việc nhận 100% lương

Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.

Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự…

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.

Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.

Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.

Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

