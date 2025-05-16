Tuyển Nhân viên mua hàng Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà Hàn Việt, 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Tiếp nhận, phân tích yêu cầu mua sắm của bộ phận và dự án;

• Lập kế hoạch mua sắm, theo dõi việc mua sắm từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng đến khi nhận được hàng;

• Tìm kiếm, lựa chọn và tham gia vào quá trình đánh giá nhà cung cấp;

• Thương lượng giá, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, và Soạn hợp đồng Mua bán/Đơn đặt hàng với nhà cung cấp;

• Xây dựng, rà soát, theo dõi và triển khai hợp đồng nhà cung cấp tới các bộ phận liên quan;

• Theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ/hàng hoá thuê/mua ngoài định kỳ;

• Đánh giá nhà cung cấp trước/sau quá trình làm việc với công ty;

• Xây dựng nguồn dữ liệu nguồn nhà cung cấp tiềm năng;

• Thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp Quản lý;

• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành logistics, kinh tế, thương mại, tài chính/kế toán hoặc những chuyên ngành liên quan;

• Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên là một lợi thế;

• Có kiến thức về giá cả thị trường Có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng (word, excel, power point);

• Có kỹ năng giao tiếp uyển chuyển và kỹ năng đàm phán tốt;

• Có kỹ năng làm việc nhóm và có khả năng làm việc độc lập;

• Có khả năng làm việc theo kế hoạch và theo sát các thời hạn được đặt ra

• Trung thực, tỉ mỉ, linh hoạt.

Tại Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

• Mức lương thoả thuận tuỳ theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên và dựa trên quy định về lương của công ty;

• Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc;

• Được tăng lương định kỳ theo chính sách lương của công ty.

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 : 8h30 – 17h30, nghỉ thử 7 và chủ nhật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin