Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17, đường Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các bộ phận khác nhau trong công ty, bao gồm Marketing, Kinh doanh (CRM), Vận hành kinh doanh bán lẻ, bán hàng, sản xuất, HCNS (HRM), Kế toán v.v...

Làm việc với các bên liên quan để xác nhận và làm rõ các yêu cầu.

Phối hợp với bên Tư vấn chuyển đổi số để xây dựng luồng hệ thống quy trình, dữ liệu phù hợp cho hoạt động vận hành của Doanh nghiệp.

Làm việc với Data Analyst để thiết kế luồng quy trình - đẩy dữ liệu, thiết kế dashboard lên phần mềm Lark-suite.

Test luồng hệ thống trước khi triển khai áp dụng cho các Phòng ban.

Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện dự án chuyển đổi số tại nội bộ Doanh nghiệp.

Soạn thảo tài liệu, video hướng dẫn sử dụng và Đào tạo, hỗ trợ fix lỗi cho người dùng cuối trong quá trình sử dụng Lark - suit và các phần mềm có liên quan.

Tiếp nhận, lên kế hoạch và liên tục cải tiến - tối ưu hóa luồng quy trình vận hành tại Doanh nghiệp. Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có liên quan

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ (BA) triển khai chuyển đổi số cho nội bộ doanh nghiệp hoặc triển khai chuyển đổi số cho khách hàng.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm BA cho các dự án CRM, HRM, ERP

Ứng viên có hiểu biết hoặc đã có kinh nghiệm triển khai phần mềm Lark-suite là một lợi thế.

Nắm vững các phương pháp phân tích yêu cầu và thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nắm vững các kỹ năng thu thập, phân tích nghiệp vụ.

Tư duy hệ thống, tinh thần trách nhiệm cao, , linh hoạt trong công việc

Nhanh nhẹn, hòa đồng

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 18 triệu/tháng.

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần 780.000đ/tháng.

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thưởng các dịp Lễ/Tết, ...

Chính sách ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật

Xét tăng lương định kỳ 01 lần/năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định

Chính sách du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm

Tham gia các chương trình party, team building…

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty

Luôn mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

