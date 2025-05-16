Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tiếp nhận và xử lý cuộc gọi từ hotline và các kênh tiếp nhận khác, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu.

Hỗ trợ khách hàng đổi trả sản phẩm, bảo hành và các dịch vụ liên quan.

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng, đề xuất cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến vị trí theo phân công từ cấp trên.

Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tổng đài hoặc các công việc liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt, nhanh nhạy và kiên nhẫn.

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm và chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang, bán lẻ.

Thành thạo các phần mềm văn phòng quản lý dữ liệu và báo cáo công việc.

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, ngày nghỉ nhân dịp sinh nhật CBNV

Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ tết, sinh nhật CBNV; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ;, tháng 13

Các hoạt động văn hóa: Teambuilding hàng năm, câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ Yoga, các chương trình sự kiện nội bộ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin