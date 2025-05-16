Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số A66, khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

● Tham gia phân tích quy trình, nghiệp vụ và xây dựng giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu người dùng và kiến trúc hệ thống.

● Phát triển, tùy biến các chức năng hệ thống ERP, MES, BI… sử dụng ngôn ngữ HTML, JS, Python, cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB.

● Phát triển bản in, báo cáo, dashboard theo yêu cầu nghiệp vụ.

● Fix bug, tối ưu hóa và cải tiến hệ thống ERP, MES, BI.

● Tham gia làm rõ yêu cầu, triển khai, đào tạo và hỗ trợ người dùng theo kế hoạch dự án.

Yêu Cầu Công Việc

● Giới tính: Nam

● Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng ngành CNTT, hoặc các ngành liên quan.

● Có nền tảng và kinh nghiệm lập trình các ngôn ngữ Python, JS.

● Có kinh nghiệm phân tích thiết kế hoặc phát triển trong các dự án phần mềm cho doanh nghiệp với số người dùng thực tế từ 100 người trở lên.

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển và triển khai hệ thống ERP, MES, BI.

● Hiểu biết nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp là một lợi thế.

● Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

● Kinh nghiệm: Từ 1-3 năm phát triển phần mềm.

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng (Fresher lương từ 12tr)

- Thời giam làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, 8h đến 17h hằng ngày (nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h-13h)

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phúc lợi tốt.

- Quầy cà phê, phòng tập Gym, Yoga duy trì sức khỏe

- Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như: nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24h, ngày nghỉ lễ có thưởng… và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

- Được cấp công cụ dụng cụ làm việc theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

