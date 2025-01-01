Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Trusting Social

Trusting Social

Giới thiệu Trusting Social

Trusting Social là một công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ tài chính, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thay thế để cải thiện quá trình ra quyết định của các tổ chức tài chính. Với mục tiêu tạo ra sự tiếp cận tài chính cho tất cả mọi người, Trusting Social phát triển các sản phẩm tiên tiến hỗ trợ quản lý rủi ro, thẩm định và xác thực giao dịch qua hình ảnh. Công ty cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp đổi mới, giúp họ nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một trong những sản phẩm nổi bật của Trusting Social là hệ thống đánh giá tín dụng thông minh, cho phép các tổ chức tài chính tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng đủ điều kiện vay vốn. Bằng cách tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và các mô hình AI tiên tiến, Trusting Social giúp khách hàng có thể đăng ký và xử lý giao dịch một cách an toàn, nhanh chóng, từ bất kỳ đâu. Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn gia tăng tốc độ giải ngân cho các khoản vay. Với hơn 1 tỷ khách hàng được đánh giá tại thị trường châu Á, Trusting Social không ngừng phát triển và đổi mới các giải pháp khoa học dữ liệu nhằm thúc đẩy sự tiếp cận tài chính và khả năng đo lường rủi ro. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và tầm nhìn chiến lược của Trusting Social đã giúp công ty xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực tài chính công nghệ, tạo ra những thay đổi tích cực cho nền kinh tế số hiện đại. Các hoạt động ngoại khóa Team building Party

Tin tuyển dụng Trusting Social

Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 03/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

