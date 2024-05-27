Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Viết bài chuẩn SEO, tối ưu cho bộ máy tìm kiếm Google - Triển khai nội dung, hình ảnh hữu ích, cung cấp giá trị cho người dùng trên website - Nghiên cứu từ khóa, lên outline bài viết - Đảm bảo khối lượng công việc được giao, báo cáo tiến độ theo tuần, tháng - Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu của quản lý - Đề xuất các phương án tối ưu cho các dự án của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 30 tuổi - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan - Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng viết bài chuẩn SEO - Kỹ năng viết lách tốt, trình bày văn bản rõ ràng - Có tính tỉ mỉ và cẩn thận - Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Canva) cơ bản - Có tính sáng tạo, chăm học hỏi, mong muốn phát triển bản thân - Thái độ tốt, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 7.500.000₫ đến 10.000.000₫ + Thưởng hiệu suất - Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản - Chế độ BHXH full lương khi lên chính thức - Trợ cấp khi lên chính thức: 600.000₫ / tháng - Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, nghỉ 6 ngày / tháng - Tăng lương: 1 lần / năm. - Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free. - Các chế độ khác theo Luật Lao động Việt Nam. - Khác: Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

