Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M
Ngày đăng tuyển: 27/05/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Viết bài chuẩn SEO, tối ưu cho bộ máy tìm kiếm Google

- Triển khai nội dung, hình ảnh hữu ích, cung cấp giá trị cho người dùng trên website

- Nghiên cứu từ khóa, lên outline bài viết

- Đảm bảo khối lượng công việc được giao, báo cáo tiến độ theo tuần, tháng

- Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu của quản lý

- Đề xuất các phương án tối ưu cho các dự án của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 30 tuổi      

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan

- Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng viết bài chuẩn SEO

- Kỹ năng viết lách tốt, trình bày văn bản rõ ràng

- Có tính tỉ mỉ và cẩn thận

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Canva) cơ bản

- Có tính sáng tạo, chăm học hỏi, mong muốn phát triển bản thân

- Thái độ tốt, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì

-  Lương cơ bản: Từ 7.500.000₫ đến 10.000.000₫ + Thưởng hiệu suất

- Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản

-  Chế độ BHXH full lương khi lên chính thức

- Trợ cấp khi lên chính thức: 600.000₫ / tháng

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, nghỉ 6 ngày / tháng

- Tăng lương: 1 lần / năm.

- Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free.

- Các chế độ khác theo Luật Lao động Việt Nam.

- Khác: Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8

