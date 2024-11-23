Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 633 Quốc Lộ 1A, KP6, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác, Quận 7

- Tổ chức, quản lý, phối hợp toàn diện các hoạt động của Cửa hàng bao gồm: Nhân sự, hàng hóa, dịch vụ tổ chức nhằm tiến hành kinh doanh thúc đẩy doanh số.

- Sắp xếp lịch làm việc, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc

- Giám sát bán hàng, kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, quản lý hàng hóa, nắm bắt số lượng tồn kho hàng ngày...

- Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy và đảm bảo mục tiêu doanh số cửa hàng

- Quản lý dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

- Có kinh nghiệm làm quản lý, cửa hàng trưởng các cửa hàng, chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị mini tương đương từ 2 năm

- Tốt nghiệp TC trở lên, có thể làm việc xoay ca luân phiên

- Có kĩ năng truyền đạt, đào tạo

- Có kĩ năng xây dựng, dẫn dắt, phát triển đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ +++

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ, tết, hiếu hỉ

- Được tham gia các khóa đào tạo giá trị nâng cao năng lực

- Được định hướng thăng tiến lên các vị trí quản lý chuỗi, quản lý khu vực, vị trí văn phòng,...

