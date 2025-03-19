Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Số 16 toà nhà 15 tầng Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu., TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tham gia giảng dạy chương trình lắp ráp và lập trình Robot.

Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy. bài tập dựa trên khung chương trình của trung tâm.

Nghiên cứu tham gia huấn luyện các kì thi Quốc gia, Quốc tế.

Tham gia hỗ trợ các sự kiện, cuộc thi, chiêu sinh...

Tham dự các buổi tập huấn chuyên môn, họp chuyên môn, và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành về công nghệ thông tin hoặc sư phạm tin học, kỹ thuật, Điện - điện tử, tự động hoá, thiết kế đồ hoạ ...

Có kỹ năng sư phạm, truyền cảm hứng, tự tin trước đám đông.

Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ, có đam mê và nguyện vọng làm việc lâu dài trong lĩnh vực giáo dục tiên tiến hiện đại.

Thái độ làm việc nghiêm túc, chân thật, vui vẻ.

Tại Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn, phù hợp với năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Xét tăng lương theo định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng nhân dịp Lễ Tết, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh Của Công ty.

Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Chế độ tham quan, du lịch, tearm building hàng năm.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên

