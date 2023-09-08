Giới thiệu Công ty Luật TNHH ACC

Công ty Luật ACC định vị là đơn vị đầu tiên phát triển hệ thống văn phòng luật sư chuyên nghiệp bao phủ 63 tỉnh thành trên cả nước. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, công ty đã có những bước phát triển không ngừng trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, dịch vụ luật sư trong các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Sở hữu trí tuệ, Pháp lý bất động sản,.. trở thành người bạn đồng hành của hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Website: https://accgroup.vn/

Hotline: 1900 3330

Trụ sở chính: 565a Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage: facebook.com/accgroup.vn

Instagram: instagram.com/_congtyluatacc/

Twitter: twitter.com/congtyluatacc

Google site: https://sites.google.com/view/congtyluatacc

Tumblr: https://congtyluatacc.tumblr.com/

- Định vị là hệ thống văn phòng luật sư đầu tiên bao phủ 63 tỉnh thành

- Công ty luật đầu tiên của Việt Nam tiên phong tại thị trường quốc tế (đã có chi nhánh tại Singapore)

- Đội ngũ luật sư và cộng sự nhiều kinh nghiệm, có tâm và nổi tiếng

- ACC cung cấp tất cả các dịch vụ luật sư, pháp lý, kế toán kiểm toán… trên toàn quốc

- Quy mô nhân sự: Trên 200 người và định vị là 1000 người cho năm 2023

- ACC sẽ trở thành môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam và quốc tế

- Lấy con người làm trọng tâm phát triển. ACC rất nghiêm túc với việc chọn lựa nhân tài để cộng tác.

- Thành phần nhân sự của ACC được tuyển chọn từ những cá nhân xuất sắc và đạo đức tốt, thường là các cá nhân dẫn đầu.

- Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý và các chuyên viên khác là những người trẻ nhưng luôn được tạo môi trường va chạm thực tế nhiều nhất xuyên suốt quá trình làm việc, vì vậy chuyên môn phát triển rất nhanh và toàn diện.

- ACC định vị phát triển quốc tế vì vậy môi trường làm việc cũng được quốc tế hoá, sử dụng nhiều tiếng anh trong quá trình làm việc.

Xem thêm hồ sơ năng lực của ACC tại: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rLQDtjW6mLViQrpW60r-lofcWEiQPZV1