Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Luật TNHH ACC

banner-company

Công ty Luật TNHH ACC

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
100 - 499 Nhân viên
https://accgroup.vn/
1 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Luật TNHH ACC

Công ty Luật ACC định vị là đơn vị đầu tiên phát triển hệ thống văn phòng luật sư chuyên nghiệp bao phủ 63 tỉnh thành trên cả nước. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, công ty đã có những bước phát triển không ngừng trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, dịch vụ luật sư trong các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Sở hữu trí tuệ, Pháp lý bất động sản,.. trở thành người bạn đồng hành của hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Website: https://accgroup.vn/
Hotline: 1900 3330
Trụ sở chính: 565a Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Fanpage: facebook.com/accgroup.vn
Instagram: instagram.com/_congtyluatacc/
Twitter: twitter.com/congtyluatacc

Google site: https://sites.google.com/view/congtyluatacc

Tumblr: https://congtyluatacc.tumblr.com/

-------------------------------------------------------------------------------------
- Định vị là hệ thống văn phòng luật sư đầu tiên bao phủ 63 tỉnh thành
- Công ty luật đầu tiên của Việt Nam tiên phong tại thị trường quốc tế (đã có chi nhánh tại Singapore)
- Đội ngũ luật sư và cộng sự nhiều kinh nghiệm, có tâm và nổi tiếng
- ACC cung cấp tất cả các dịch vụ luật sư, pháp lý, kế toán kiểm toán… trên toàn quốc
- Quy mô nhân sự: Trên 200 người và định vị là 1000 người cho năm 2023
- ACC sẽ trở thành môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam và quốc tế
- Lấy con người làm trọng tâm phát triển. ACC rất nghiêm túc với việc chọn lựa nhân tài để cộng tác.
- Thành phần nhân sự của ACC được tuyển chọn từ những cá nhân xuất sắc và đạo đức tốt, thường là các cá nhân dẫn đầu.
- Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý và các chuyên viên khác là những người trẻ nhưng luôn được tạo môi trường va chạm thực tế nhiều nhất xuyên suốt quá trình làm việc, vì vậy chuyên môn phát triển rất nhanh và toàn diện.
- ACC định vị phát triển quốc tế vì vậy môi trường làm việc cũng được quốc tế hoá, sử dụng nhiều tiếng anh trong quá trình làm việc.
Xem thêm hồ sơ năng lực của ACC tại: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rLQDtjW6mLViQrpW60r-lofcWEiQPZV1

Tin tuyển dụng Công ty Luật TNHH ACC

Công ty Luật TNHH ACC

Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH ACC Công ty Luật TNHH ACC

Hạn nộp: 23/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
565A Nơ Trang Long, Phường 13 - Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-luat-tnhh-acc-ntd142318
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ah-Longquan làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ah-Longquan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Vacons Architects (Interior Design & Build) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD Vacons Architects (Interior Design & Build)
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Triphunter làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Triphunter
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN LPE
1 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LEVINCI
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
6.3 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOVA
3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm