Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: số 568 Đ. Võ Văn Kiệt, P Long Tâm, TP Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chăm sóc khách hàng chủ động về thông tin tin gói dịch vụ, tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan đến hợp đồng: làm rõ thông tin hợp đồng và khuyến mãi, tiếp nhận chuyển đổi thông tin khách hàng.
- Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại liên quan đến: công nợ, hợp đồng, chính sách, thông tin sản phẩm.
- Thông báo cước phí internet, truyền hình, hằng tháng của khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thanh toán cước trong tháng.
- Quản lí, hỗ trợ các đối tác thu cước hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom.
- Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng...).
- Giao tiếp tự tin, thuyết phục, không nói ngọng, không nói lắp, không mắc các lỗi phát âm cơ bản.
- Có khả năng tổ chức và giám sát công việc, kỹ năng tin học văn phòng.
- Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
- Lương từ 10 - 15 triệu/tháng
- Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên.
- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách chăm sóc sức khỏe cá nhân >65 triệu/ năm/ nhân viên); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân..
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

