Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và điều hành hoạt động CNTT:

- Quản lý hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm, an ninh mạng và hỗ trợ người dùng.

- Đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động ổn định, liên tục và hiệu quả.

- Xây dựng và duy trì các quy trình, quy định về CNTT.

- Quản lý ngân sách CNTT và tối ưu hóa chi phí.

- Báo cáo tình hình hoạt động CNTT cho quản lý trực tiếp.

2. Lãnh đạo và phát triển đội ngũ:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên CNTT

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

- Đánh giá hiệu quả làm việc và đưa ra phản hồi.

- Thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và sự gắn kết.

3. Chuyển đổi số:

- Xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số của công ty.

- Xác định các cơ hội chuyển đổi số và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp.

- Lãnh đạo và quản lý các dự án chuyển đổi số, bao gồm ERP, AI, ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Thúc đẩy văn hóa số và khuyến khích sự đổi mới trong toàn công ty.

- Đánh giá hiệu quả của các dự án chuyển đổi số và đề xuất cải tiến.