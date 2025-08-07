Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIETRY
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH VIETRY

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH VIETRY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tòa nhà EBM, số 683

- 685 Điện Biên phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch các hướng dẫn công việc nhận từ công ty Nhật (khách hàng) và kiểm tra hướng dẫn trước khi gửi cho bộ phận thiết kế web & lập trình viên nội bộ.
Quản lý chất lượng và tiến độ của các công việc nêu trên.
Có khả năng phát hiện những sai khác nhỏ.
Chịu trách nhiệm về bố cục (layout) của website.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật JLPT N2 trở lên.
Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên với công ty IT (ưu tiên thị trường Nhật Bản).
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH VIETRY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.
Bảo hiểm xã hội / y tế theo quy định.
Bảo hiểm tai nạn.
Phụ cấp thâm niên (tối đa 3 năm).
Trợ cấp sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, gửi xe.
Cứ mỗi 2 năm, ngày nghỉ phép năm tăng thêm 1 ngày (từ 12 – 17 ngày/năm).
Được đào tạo bởi Leader hoặc Manager.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích tư duy sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETRY

CÔNG TY TNHH VIETRY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà S123 Shophouse Saigon Pearl, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

