Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tòa nhà EBM, số 683 - 685 Điện Biên phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch các hướng dẫn công việc nhận từ công ty Nhật (khách hàng) và kiểm tra hướng dẫn trước khi gửi cho bộ phận thiết kế web & lập trình viên nội bộ.

Quản lý chất lượng và tiến độ của các công việc nêu trên.

Có khả năng phát hiện những sai khác nhỏ.

Chịu trách nhiệm về bố cục (layout) của website.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật JLPT N2 trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên với công ty IT (ưu tiên thị trường Nhật Bản).

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH VIETRY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.

Bảo hiểm xã hội / y tế theo quy định.

Bảo hiểm tai nạn.

Phụ cấp thâm niên (tối đa 3 năm).

Trợ cấp sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, gửi xe.

Cứ mỗi 2 năm, ngày nghỉ phép năm tăng thêm 1 ngày (từ 12 – 17 ngày/năm).

Được đào tạo bởi Leader hoặc Manager.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích tư duy sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETRY

