Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu

Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất vốn đầu tư của Nhật cần tuyển gấp vị trí chuyên viên IT biết tiếng Nhật phụ trách các công việc sau:

* Báo cáo trực tiếp Giám đốc IT người Nhật

*Kỹ thuật CNTT:

- Tham gia phân tích, thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống, mạng và ứng dụng.

- Xử lý sự cố CNTT kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

* Giao tiếp & Phối hợp:

- Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng hoặc quản lý người Nhật.

- Truyền đạt chính xác các yêu cầu và phản hồi giữa các nhóm Nhật Bản và Việt Nam.

- Hỗ trợ việc hiểu rõ bằng cách cân nhắc văn hóa kinh doanh và phong cách quản lý của Nhật Bản.

* Phiên dịch & Biên dịch:

- Phiên dịch trực tiếp (Nhật-Việt, Việt-Nhật) trong các cuộc họp kỹ thuật.