Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/09/2025
Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 41 Đại Lộ Tự Do, Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore, Phường An Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Có khả năng thông phiên dịch tốt trong các cuộc họp;
2. Biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại;
3. Quản lý hồ sơ, tài liệu và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nữ. Ngoại hình ưa nhìn.
2. Khả năng sử dụng tiếng Nhật thành thạo (nghe, nói, đọc, viết). Bằng cấp tiếng Nhật tương đương trình độ N2 trở lên;
3. Có kinh nghiệm thông phiên dịch tại công ty sản xuất;
4. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
5. Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi cái mới, có khả năng tư duy tốt, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
6. Gởi CV song ngữ Việt/Nhật hoặc song ngữ Việt/Anh.
* Benefits:
1. Lương: thỏa thuận.
2. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Tại Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam

Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 41 Đại Lộ Tự Do, Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore, Phường An Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, VN

