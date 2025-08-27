Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 41 Đại Lộ Tự Do, Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore, Phường An Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Có khả năng thông phiên dịch tốt trong các cuộc họp;

2. Biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại;

3. Quản lý hồ sơ, tài liệu và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nữ. Ngoại hình ưa nhìn.

2. Khả năng sử dụng tiếng Nhật thành thạo (nghe, nói, đọc, viết). Bằng cấp tiếng Nhật tương đương trình độ N2 trở lên;

3. Có kinh nghiệm thông phiên dịch tại công ty sản xuất;

4. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

5. Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi cái mới, có khả năng tư duy tốt, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

6. Gởi CV song ngữ Việt/Nhật hoặc song ngữ Việt/Anh.

* Benefits:

1. Lương: thỏa thuận.

2. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Tại Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam

