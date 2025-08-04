Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô B1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Biên phiên dịch tài liệu Tiếng Nhật.

• Kiêm nhiệm đối ứng ISO9001/IATF 16949

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong công việc thực tế.

• Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học.

• Có khả năng biên phiên dịch Tiếng Nhật

• Có kinh nghiệm về quy trình sản xuất, QA là một lợi thế.

• Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power Point,...

• Có thể sử dụng thêm Tiếng Anh là một lợi thế.

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, chịu được áp lực cao, suy nghĩ logic và cầu tiến trong công việc;

• Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin