Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô B1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Biên phiên dịch tài liệu Tiếng Nhật.
• Kiêm nhiệm đối ứng ISO9001/IATF 16949
• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong công việc thực tế.
• Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học.
• Có khả năng biên phiên dịch Tiếng Nhật
• Có kinh nghiệm về quy trình sản xuất, QA là một lợi thế.
• Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power Point,...
• Có thể sử dụng thêm Tiếng Anh là một lợi thế.
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, chịu được áp lực cao, suy nghĩ logic và cầu tiến trong công việc;
• Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
