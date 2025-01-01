Tất cả địa điểm
Công việc Biên phiên dịch tiếng Nhật

-

Có 116 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 135 - 20 Triệu
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 310 - 450 USD
CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 310 - 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUY TÂN JAPAN
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DUY TÂN JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DUY TÂN JAPAN
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETNAM SAFETY
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm POSCO VST CO., Ltd
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật POSCO VST CO., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
POSCO VST CO., Ltd
Hạn nộp: 31/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MIWA TECH
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MIWA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MIWA TECH
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 06/06/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tenma Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tenma Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD
Tenma Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 30/05/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LOTTE Properties Hanoi (LOTTE MALL West Lake Hanoi)
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật LOTTE Properties Hanoi (LOTTE MALL West Lake Hanoi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LOTTE Properties Hanoi (LOTTE MALL West Lake Hanoi)
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/05/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 17/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Terumo Vietnam Co., Ltd
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Terumo Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật GTV VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Force4 Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Force4 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Force4 Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hòa Bình thu nhập 600 - 900 USD Navigos Search
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần CPT Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hà Nội thu nhập 510 - 990 USD Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge
510 - 990 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Smartech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Smartech Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc Yangtze Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc Yangtze Viet Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 550 USD CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
300 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu ONE-VALUE VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Ambition Vietnam CO., LTD (Https://am-Bition.vn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,800 USD Ambition Vietnam CO., LTD (Https://am-Bition.vn)
1,000 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 1,000 USD Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,600 USD Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
800 - 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Persolkelly Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu Persolkelly Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Puritech Vietnam Company Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Puritech Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH TAMRON OPTICAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 550 USD CÔNG TY TNHH TAMRON OPTICAL (VIỆT NAM)
450 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH TOA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TOA Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoty
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đang tăng mạnh với mức lương trung bình từ 10.000.000 đến 35.000.000 VNĐ/tháng. Thậm chí, các khu vực như Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai sẵn sàng đưa ra đãi ngộ cao hơn cho ứng viên giỏi ngoại ngữ, tư duy nhanh nhạy và khả năng giao tiếp tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc biên phiên dịch tiếng Nhật Bản

Biên phiên dịch tiếng Nhật Bản là công việc chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Biên dịch viên chuyên dịch thuật văn bản, tài liệu, hợp đồng, trong khi phiên dịch viên đảm nhiệm việc chuyển đổi ngôn ngữ trong các cuộc họp, hội thảo, gặp gỡ đối tác.

Cả hai vị trí này đều có vai trò quan trọng, làm cầu nối cho các hoạt động giao tiếp, làm việc, kinh doanh giữa các doanh nghiệp, tổ chức và các sự kiện hợp tác quốc tế diễn ra một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thị trường lao động cần tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật với số lượng lớn. Theo báo cáo, dự kiến có khoảng 1.000 biên phiên dịch cần tuyển mỗi năm cho đến năm 2025.

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực này là rất lớn, không chỉ nhờ vào lượng dự án đang tăng mà còn do yêu cầu cao về kỹ năng chuyên môn, từ khả năng ngôn ngữ đến kiến thức chuyên ngành, giúp những người trong nghề có khả năng thăng tiến và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Nghề biên phiên dịch tiếng Nhật Bản hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội thăng tiến
Nghề biên phiên dịch tiếng Nhật Bản hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội thăng tiến

2. Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng Nhật Bản

Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng Nhật Bản dao động từ 10.000.000 đến 35.000.000 VNĐ/tháng. Với những người có kinh nghiệm lâu năm và khả năng dịch thuật chuyên sâu, thu nhập có thể vượt qua 1.000 USD/tháng.

Mức chênh lệch này phản ánh rõ ràng những thách thức và cơ hội mà nghề nghiệp này mang lại, đặc biệt khi nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật tăng nhưng đồng thời sự cạnh tranh cũng rất lớn. Công việc này đòi hỏi sự chuyên môn cao và khả năng ngôn ngữ xuất sắc. Vì vậy, tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và lĩnh vực chuyên môn, mức thu nhập có thể thay đổi đáng kể.

Mức lương theo nhu cầu

Việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Phiên dịch tiếng Nhật

(Biết biên dịch)

10.000.000 - 15.000.000

Biên dịch tiếng Nhật

(Biết phiên dịch)

15.000.000 - 25.000.000

Biên phiên dịch tiếng Nhật

17.000.000 - 35.000.000
Biên phiên dịch viên còn có thể nhận các dự án phiên dịch tính lương theo giờ
Biên phiên dịch viên còn có thể nhận các dự án phiên dịch tính lương theo giờ

3. Phân biệt biên dịch và phiên dịch tiếng Nhật

Biên dịch là công việc liên quan đến việc dịch tài liệu viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, trong khi phiên dịch là quá trình chuyển đổi lời nói trong thời gian thực. Còn đối với phiên dịch tiếng Nhật, yêu cầu không chỉ là khả năng ngôn ngữ mà còn cần hiểu rõ văn hóa và ngữ cảnh để truyền đạt chính xác thông điệp.

Tiêu chí

Phiên dịch

Biên dịch

Phương tiện

Nói, trực tiếp

Văn bản

Thời gian

Ngay lập tức, thường không có thời gian chuẩn bị

Có thời gian chuẩn bị, linh hoạt tùy thuộc vào khối lượng công việc

Độ chính xác

Cao nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian và ngữ cảnh

Cao hơn, có thể kiểm tra và chỉnh sửa kỹ lưỡng

Cách dịch

Dịch theo ngữ cảnh, có thể sử dụng các cách nói rút gọn, ẩn ý

Dịch sát nghĩa, đảm bảo tính chính xác cao

Sử dụng câu từ

Có thể sử dụng các từ ngữ, thành ngữ mang tính khẩu ngữ, linh hoạt hơn

Sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, chuyên ngành, đảm bảo tính chính xác

Đặc điểm

  • Linh động.

  • Thường xuyên di chuyển.

  • Văn phòng.

  • Ít di chuyển.
Một nhân viên có thể phải đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ biên và phiên dịch
Một nhân viên có thể phải đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ biên và phiên dịch

4. Những việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản phổ biến nhất

Thông thường, ứng viên có thể theo đuổi một trong hai nghề biên dịch hoặc phiên dịch. Tuy nhiên, với những ai có trình độ và kỹ năng tốt, hoặc muốn thử thách bản thân hơn thì hoàn toàn có thể làm biên, phiên dịch song song.

4.1. Phiên dịch tiếng Nhật (Biết biên dịch)

Một công việc rất được coi trọng khác là tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật tham gia các hội nghị, cuộc họp hay sự kiện để dịch trực tiếp giữa các bên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phiên dịch, ứng viên cần có khả năng ứng biến nhanh và hiểu rõ ngữ cảnh của từng cuộc trao đổi. Ngoài ra, việc có chứng chỉ JLPT từ N2 trở lên và có thể hoàn thành tốt các công việc biên dịch tài liệu (khi cần) sẽ là một lợi thế lớn, giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào các vị trí này.

4.2. Biên dịch tiếng Nhật (Biết phiên dịch)

Biên dịch tiếng Nhật cũng là một lĩnh vực quan trọng, với công việc chủ yếu là dịch các tài liệu viết từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Công việc này thường yêu cầu ứng viên có kiến thức sâu về văn hóa và ngôn ngữ của cả hai nước, đồng thời cần sự chính xác cao trong từng câu chữ.

Bên cạnh đó, những ứng viên biết phiên dịch và có khả năng biên dịch tài liệu chuyên ngành như hợp đồng, văn bản pháp lý sẽ được săn đón nhiều hơn, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp.

4.3. Tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Nhật

Các công ty thường tìm kiếm ứng viên có trình độ năng lực cao, thường yêu cầu chứng chỉ JLPT từ N2 trở lên và kinh nghiệm thực tế. Các thông tin tuyển dụng này thường xuyên được cập nhật trên các trang web việc làm và nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn cho những ứng viên đáp ứng được yêu cầu.

Thị trường lao động cạnh tranh nhưng cũng đầy cơ hội đầy triển vọng cho những người trẻ muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Nhật.

Ngày nay, tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật làm dịch phim, anime cũng được quan tâm
Ngày nay, tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật làm dịch phim, anime cũng được quan tâm

5. Khu vực tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Nhật Bản nhiều

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự thành thạo tiếng Nhật xuất phát từ sự gia tăng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, cùng với đó là sự phát triển của các dự án hợp tác giữa hai quốc gia. Đặc biệt, một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Biên Hòa thường xuyên cần tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật hỗ trợ công việc.

5.1. Việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản tại Hà Nội

Là thủ đô và trung tâm kinh tế, chính trị của Việt Nam, Hà Nội thu hút một lượng lớn các công ty Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và công nghệ thông tin. Do đó, nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội luôn ở mức cao.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tại đây thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật lưu loát, am hiểu văn hóa Nhật Bản và có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế.

5.2. Việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang phát triển nhanh chóng với nhiều dự án đầu tư từ Nhật Bản, tạo cơ hội việc làm cho các nhân sự tiếng Nhật. Thành phố này không chỉ thu hút du khách mà còn là nơi lý tưởng cho các công ty công nghệ và dịch vụ. Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật tại đây tập trung vào các dự án du lịch, khách sạn và dịch vụ khách hàng.

5.3. Việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản tại TP.HCM

TP.HCM rất luôn cần tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật số lượng lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ do đặc thù nơi đây có rất nhiều khu công nghiệp, nhà máy của các tập đoàn Nhật Bản. Bên cạnh đó, ứng viên cũng có thể tìm kiếm công việc biên phiên dịch trong các lĩnh vực như công nghệ, xuất nhập khẩu và dịch vụ tài chính.

Rất nhiều vị trí tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật mới được tạo ra hàng tháng
Rất nhiều vị trí tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật mới được tạo ra hàng tháng

5.4. Việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản tại Cần Thơ

Nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật tại Cần Thơ tuy không lớn bằng các thành phố lớn khác nhưng vẫn có xu hướng tăng lên. Sở hữu vị trí trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cũng là một địa điểm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Chính vì vậy, những ứng viên có kiến thức về nông nghiệp, thủy sản sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt với mức đãi ngộ tương xứng.

5.5. Việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản tại Biên Hòa

Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, nằm trong khu vực trọng điểm phát triển kinh tế của phía Nam. Với sự xuất hiện của nhiều khu công nghiệp, nhu cầu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật tại Biên Hòa cũng tăng lên đáng kể. Trong đó, các vị trí biên phiên dịch tiếng Nhật cho các lĩnh vực sản xuất công nghiệp luôn được săn đón.

6. Mô tả chi tiết công việc của biên phiên dịch tiếng Nhật Bản

Nếu trúng tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật Bản, bạn sẽ đảm nhận những nhiệm vụ chính như phiên dịch trong các cuộc họp, dịch tài liệu và hồ sơ, cũng như tham gia vào các cuộc đàm phán với đối tác. Các nhiệm vụ này bao gồm việc chuyển đổi ngôn ngữ chính xác giữa tiếng Nhật và tiếng Việt, đảm bảo rằng nội dung được truyền đạt rõ ràng và đúng nghĩa. Dưới đây là các công việc cụ thể mà biên phiên dịch phải thực hiện.

Việc làm phiên dịch

  • Phiên dịch trong các cuộc họp giữa lãnh đạo và nhân sự người Nhật, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác.

  • Phiên dịch trong các buổi gặp gỡ, trao đổi với đối tác, giữ vai trò cầu nối ngôn ngữ trong các cuộc đàm phán.

  • Thực hiện dịch cabin trong các hội nghị, nơi phiên dịch viên sẽ ngồi trong phòng cách âm và dịch trực tiếp cho người nghe qua micro.

  • Cung cấp bản dịch rõ ràng và chính xác cho các tài liệu, văn bản liên quan sau khi tham gia phiên dịch.

  • Giải quyết các xung đột liên quan đến ý nghĩa từ, khái niệm và hành vi trong quá trình dịch.

  • Kiểm tra và chỉnh sửa bản dịch giữa tiếng Nhật và tiếng Việt để đảm bảo độ chính xác và sát nghĩa.

  • Đôi khi tham gia công tác cùng lãnh đạo trong các buổi đàm phán, ký hợp đồng.

  • Báo cáo tình hình công việc cho cấp trên, nhằm cập nhật và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Việc làm biên dịch

  • Biên dịch tài liệu, văn bản, chứng từ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại, bảo đảm tính chính xác và sát nghĩa với bản gốc.

  • Dịch tài liệu song ngữ, thực hiện đồng thời việc dịch xuôi và dịch ngược giữa hai ngôn ngữ.

  • Sàng lọc và xử lý các thuật ngữ, đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng trong các tài liệu chuyên ngành.

  • Hỗ trợ phòng ban khác trong công ty trong các công việc liên quan đến biên dịch tài liệu.

  • Tham gia xây dựng cẩm nang dịch thuật nội bộ, gồm các thuật ngữ và chú thích cần thiết.

  • Đảm bảo bảo mật thông tin trong quá trình biên dịch, đặc biệt là những thông tin nhạy cảm và chiến lược.

  • Tham gia vào các dự án IT dưới vai trò IT comtor, biên dịch tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ trong các cuộc họp giữa các bên.

  • Liên tục cập nhật và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ cũng như kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.

Lưu ý rằng mô tả này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Mục tiêu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật là đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác
Mục tiêu tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật là đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật Bản

Khi tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật, các công ty thường đưa ra một loạt các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng chuyên môn và phẩm chất cá nhân. Công việc này đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc độc lập.

Yêu cầu đối với vị trí phiên dịch viên

  • Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật, đặc biệt là kỹ năng nghe hiểu và nói lưu loát. Nắm vững ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành, và có khả năng diễn đạt ý chính xác, tự nhiên.

  • Kiến thức nền tảng: Hiểu biết sâu rộng về văn hóa, xã hội Nhật Bản để đảm bảo truyền đạt chính xác ý nghĩa của thông điệp.

  • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp linh hoạt, tự tin, và khéo léo trong các tình huống khác nhau.

  • Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu nhanh, chính xác các thông tin, kể cả trong môi trường ồn ào hoặc có nhiều người nói cùng lúc.

  • Kỹ năng phiên dịch đồng thời hoặc liên tiếp: Khả năng chuyển đổi ngôn ngữ một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách mượt mà.

Yêu cầu đối với biên dịch viên

  • Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và viết. Có khả năng dịch thuật các văn bản chuyên ngành một cách chính xác và lưu loát.

  • Kỹ năng viết: Sở hữu vốn từ vựng phong phú, khả năng diễn đạt văn viết tốt, có thể chuyển ngữ các văn bản một cách chính xác, mạch lạc và đảm bảo tính chuyên nghiệp.

  • Kỹ năng sử dụng công cụ: Thành thạo các phần mềm dịch thuật, soạn thảo văn bản (Word, Excel, PowerPoint), các công cụ hỗ trợ dịch thuật trực tuyến.

  • Kiến thức chuyên ngành: Tùy thuộc vào lĩnh vực dịch thuật, người biên dịch cần có kiến thức chuyên môn nhất định để đảm bảo chất lượng bản dịch.

Tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao
Tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao

8. Trường đào tạo ngành tiếng Nhật uy tín nhất tại Việt Nam

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, các trường đại học, cao đẳng hiện nay đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm đào tạo nguồn nhân sự tiếng Nhật chất lượng cao. Trong đó, một số trường top đầu về đào tạo tiếng Nhật phải kể đến, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội và Đại học Ngoại thương…

Sinh viên khi theo học tại đây sẽ được trang bị kiến thức vững chắc và kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tiếng Nhật. Đồng thời, sinh viên cũng có thêm cơ hội thực hành, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động giao lưu quốc tế.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Sư phạm tiếng Nhật

D01; D78; D90; D06

37.21

38.000.000 VNĐ/năm

Ngôn ngữ Nhật

D01; D78; D90; D06

35.4

Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Nhật

D01; D06

34.45

720.000 - 1.740.000 VNĐ/tín chỉ

Đại học Ngoại Thương

Ngôn ngữ Nhật

D01

26

45.000.000 - 48.000.000 triệu VNĐ/năm

Huế

Đại học ngoại ngữ Huế

Ngôn ngữ Nhật

D06; D01; D43; D15

20.5

38.000.000 VNĐ/năm

Đà Nẵng

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nhật

D01; D06

22.6

15.000.000 VNĐ/năm

TP.HCM

Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ Nhật

D01; D06

23.77

9.800.000 - 11.700.000 VNĐ/năm

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Ngôn ngữ Nhật

D01; D06; D14; D15

15

1.230.000 VNĐ/ tín chỉ

Đại học khoa học xã hội và nhân văn

Nhật Bản học

D01

D06

D63

D14

25.3

25

25

26

14.000.000 - 29.000.000 VNĐ/năm
Các trường đại học hiện nay thường tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận thực tiễn
Các trường đại học hiện nay thường tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận thực tiễn

Trên thị trường lao động hiện nay, cơ hội phát triển trong ngành biên phiên dịch rất phong phú, với khả năng thăng tiến và mở rộng lĩnh vực làm việc. Những người có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên và các kỹ năng mềm như giao tiếp và đàm phán sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, được nhiều công ty tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật săn đón với mức đãi ngộ tốt.