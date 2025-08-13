Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Fujinet Systems JSC
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Fujinet Systems JSC

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Fujinet Systems JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bạn sẽ là cầu nối ngôn ngữ giữa đội phát triển phần mềm và khách hàng Nhật Bản.
Cụ thể:
• Dịch tài liệu thiết kế phần mềm (dịch trên máy tính).
• Phiên dịch trong các cuộc họp dự án, đặc biệt khi có chuyên gia Nhật Bản sang công tác.
• Giao tiếp qua email với khách hàng Nhật.
* Ứng viên sẽ được đào tạo đầy đủ để thực hiện công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Nhật hoặc sinh viên năm cuối.
• Trình độ tiếng Nhật: N1 hoặc N2 có kinh nghiệm thực tế.
• Kỹ năng:
o Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
o Có tinh thần học hỏi và mong muốn làm việc lâu dài.
• Ưu tiên:
o Ứng viên từng du học Nhật Bản.

Tại Fujinet Systems JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujinet Systems JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Fujinet Systems JSC

Fujinet Systems JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình (Tòa nhà Waseco Plaza, Khu C, Lầu 9)

