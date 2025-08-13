Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bạn sẽ là cầu nối ngôn ngữ giữa đội phát triển phần mềm và khách hàng Nhật Bản.

Cụ thể:

• Dịch tài liệu thiết kế phần mềm (dịch trên máy tính).

• Phiên dịch trong các cuộc họp dự án, đặc biệt khi có chuyên gia Nhật Bản sang công tác.

• Giao tiếp qua email với khách hàng Nhật.

* Ứng viên sẽ được đào tạo đầy đủ để thực hiện công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Nhật hoặc sinh viên năm cuối.

• Trình độ tiếng Nhật: N1 hoặc N2 có kinh nghiệm thực tế.

• Kỹ năng:

o Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

o Có tinh thần học hỏi và mong muốn làm việc lâu dài.

• Ưu tiên:

o Ứng viên từng du học Nhật Bản.

Tại Fujinet Systems JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujinet Systems JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin