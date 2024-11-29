Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Giang

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Quản lý thi công dự án ngành sơn bả
- Theo dõi khối lượng thi công tổ đội
- Lập kế hoạch, triển khai công việc hiện trường
- Thực hiện các công tác nghiệm thu, công việc hiện trường với tổng thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe tốt
- Có kinh nghiệm về thi công sơn bả
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp trở lên.
- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm, được đào tạo thêm
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office, phần mềm Autocad, đọc và triển khai bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công.

Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ, có thể thoả thuận theo năng lực
- Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc;
- Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ về Tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Chế độ phúc lợi: Lễ, tết, nghỉ mát, hiếu, hỷ …theo quy định;
- Thời gian làm việc: : 07h00 - 17h00 (theo giờ làm việc tại công trường)
Địa điểm làm việc: KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 194 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

