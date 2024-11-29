Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Quản lý thi công dự án ngành sơn bả

- Theo dõi khối lượng thi công tổ đội

- Lập kế hoạch, triển khai công việc hiện trường

- Thực hiện các công tác nghiệm thu, công việc hiện trường với tổng thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe tốt

- Có kinh nghiệm về thi công sơn bả

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm, được đào tạo thêm

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office, phần mềm Autocad, đọc và triển khai bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công.

Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12.000.000 – 14.000.000 VNĐ, có thể thoả thuận theo năng lực

- Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc;

- Được ký kết HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ về Tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Chế độ phúc lợi: Lễ, tết, nghỉ mát, hiếu, hỷ …theo quy định;

- Thời gian làm việc: : 07h00 - 17h00 (theo giờ làm việc tại công trường)

Địa điểm làm việc: KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin