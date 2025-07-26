Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Đường 30/4

- Thủ Khoa Huân, Phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tư vấn sản phẩm nội thất, thiết bị vệ sinh
- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa
- Chốt đơn, theo dõi giao hàng và chăm sóc sau bán
- Hỗ trợ các hoạt động bán hàng khác

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi 22–35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, ngành nội thất

Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12–18 triệu/tháng (Lương cứng đến 10 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

