Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

-Hạch toán kế toán công nợ phải thu cho khách hàng

-Xuất hóa đơn theo ngày+C10

- Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng

- Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng theo định kỳ hàng tháng/đột xuất

- Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hang

-Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

-Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

-Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

-Có 3-5 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Gross: 12-14tr

- Thưởng tháng 13, thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch,...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, ngày phép năm, Team building, du lịch hàng năm, nghỉ lễ, tết.

- PC ăn trưa 30k/ngày; PC gửi xe 10k/ngày

- 12 ngày phép/ năm

- Và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước\"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin