Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Bắc Giang thu nhập 35 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
1.Quản trị nhân sự:
2.Chính sách tiền lương, bảo hiểm và chế độ phúc lợi:
3.Quản trị hành chính và văn phòng:
4. Quản trị hệ thống và báo cáo:
5.Quản trị rủi ro và cải tiến nội bộ về chính sách nhân sự:
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế lao động, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí trưởng phòng HCNS, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, tập đoàn đa ngành.
Am hiểu Luật Lao động, BHXH, Luật Doanh nghiệp, và các quy định về tiền lương, phúc lợi.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí trưởng phòng HCNS, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, tập đoàn đa ngành.
Am hiểu Luật Lao động, BHXH, Luật Doanh nghiệp, và các quy định về tiền lương, phúc lợi.
Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 35.000.000 - 40.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực. Các chế độ chính sách khác: thỏa thuận;
Thời gian làm việc: Hành chính
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác của Tập đoàn
Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Thời gian làm việc: Hành chính
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác của Tập đoàn
Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI