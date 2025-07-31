Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS làm việc tại Bắc Giang thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

1.Quản trị nhân sự:

2.Chính sách tiền lương, bảo hiểm và chế độ phúc lợi:

3.Quản trị hành chính và văn phòng:

4. Quản trị hệ thống và báo cáo:

5.Quản trị rủi ro và cải tiến nội bộ về chính sách nhân sự:

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế lao động, hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí trưởng phòng HCNS, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, tập đoàn đa ngành.

Am hiểu Luật Lao động, BHXH, Luật Doanh nghiệp, và các quy định về tiền lương, phúc lợi.

Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 35.000.000 - 40.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực. Các chế độ chính sách khác: thỏa thuận;

Thời gian làm việc: Hành chính

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác của Tập đoàn

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW STAR HOLDINGS

