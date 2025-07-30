Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
- Hồ Chí Minh: 136 KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..
Ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kế toán nội bộ, đảm bảo số liệu chính xác.
Lập báo cáo thu – chi nội bộ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp.
Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính minh bạch của các số liệu tài chính nội bộ.
Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên nhằm phục vụ công tác kiểm soát nội bộ.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong vị trí kế toán nội bộ
Trình độ Cao Đẳng trở lên
Biết tính lương là một lợi thế
Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thương lượng (tùy kinh nghiệm và năng lực): từ 15-20 triệu/ tháng
Phép năm theo quy định
Thưởng tháng 13
Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...
BHXH, Khám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ cơm trưa 35k/ phần
Nhà ở miễn phí. Có người thường xuyên quét dọn, thay ga, trải nệm, giặt đồ. Phòng máy lạnh
Cơ hội trải nghiệm dịch vụ miễn phí hoặc theo giá nhân viên
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Du lịch hàng năm
Teambuilding, party
Gym, hồ bơi, bóng, ... trong khuôn viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
