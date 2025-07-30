Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..

Ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kế toán nội bộ, đảm bảo số liệu chính xác.

Lập báo cáo thu – chi nội bộ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính minh bạch của các số liệu tài chính nội bộ.

Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên nhằm phục vụ công tác kiểm soát nội bộ.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc

Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong vị trí kế toán nội bộ

Trình độ Cao Đẳng trở lên

Biết tính lương là một lợi thế

Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Lương thương lượng (tùy kinh nghiệm và năng lực): từ 15-20 triệu/ tháng

Phép năm theo quy định

Thưởng tháng 13

Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...

BHXH, Khám sức khỏe định kỳ

Hỗ trợ cơm trưa 35k/ phần

Nhà ở miễn phí. Có người thường xuyên quét dọn, thay ga, trải nệm, giặt đồ. Phòng máy lạnh

Cơ hội trải nghiệm dịch vụ miễn phí hoặc theo giá nhân viên

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Du lịch hàng năm

Teambuilding, party

Gym, hồ bơi, bóng, ... trong khuôn viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX

