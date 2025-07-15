Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY Cổ phần Dược phẩm SOHA VIMEX làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường N1, KCN Yên Mỹ 2, Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hoá đơn

- Tập hợp các hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành

- Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN và nộp thuế cho CQ thuế (nếu có)

- Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của công ty

- Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo định kỳ hoặc đột xuất của BLĐ

- Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế khi có phát sinh

- Đề xuất các chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng kế toán trở lên

- Có kinh nghiệm từ 01 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất

- Kiến thức và kinh nghiệm về các quy định thuế; VAT, TNCN

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY Cổ phần Dược phẩm SOHA VIMEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 -14 triệu/ tháng

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm

- Thưởng KPI Quý, thưởng cuối năm

- Được hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

- Tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực

- Tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước

- Các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

- Thưởng các ngày lễ, tết: Tết dương lịch, 30/04-01/05, 02/09, Ngày thành lập công ty

- Các chế độ khác: Sinh nhật, cưới, thai sản, hiếu, bản thân hoặc người thân ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển

