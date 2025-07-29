Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
- Bình Định: 50 Lê Đình Lý, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Đọc hiểu các bản vẽ thiết kế hệ thống điện, cấp thoát nước, HVAC…
- Thiết kế lập dự toán hệ thống điện, điện nhẹ, nước, điều hoà không khí
- Bóc tách khối lượng đấu thầu, lập giá đấu thầu, Bóc tách khối lượng thi công
- Tổ chức triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế
- Lập tiến độ, bản vẽ thi công (Shop Drawing)
- Quản lý vật tư máy móc, trang thiết bị thi công
- Lập Hồ sơ Quản lý chất lượng
- Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo phần mềm hỗ trợ thiết kế: AutoCad, Excel
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ điện hoặc các công việc liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng toàn bộ bảo hiểm bảo vệ theo Luật lao động
- Được nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
- Được tăng lương theo năng lực, lương thưởng tháng 13, du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
