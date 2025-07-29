Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 50 Lê Đình Lý, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đọc hiểu các bản vẽ thiết kế hệ thống điện, cấp thoát nước, HVAC…

- Thiết kế lập dự toán hệ thống điện, điện nhẹ, nước, điều hoà không khí

- Bóc tách khối lượng đấu thầu, lập giá đấu thầu, Bóc tách khối lượng thi công

- Tổ chức triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế

- Lập tiến độ, bản vẽ thi công (Shop Drawing)

- Quản lý vật tư máy móc, trang thiết bị thi công

- Lập Hồ sơ Quản lý chất lượng

- Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành kỹ thuật Điện - Điện tử, Cấp thoát nước, Nhiệt lạnh và các ngành khác có liên quan

- Thành thạo phần mềm hỗ trợ thiết kế: AutoCad, Excel

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ điện hoặc các công việc liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa trao đổi thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp

- Được đóng toàn bộ bảo hiểm bảo vệ theo Luật lao động

- Được nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước

- Được tăng lương theo năng lực, lương thưởng tháng 13, du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

