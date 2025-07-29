Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Bình Định - Hồ Chí Minh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Quản lý thi công, tổ chức triển khai giám sát thi công xây dựng tại dự án.

Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ, tổ đội thi công Xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

Thực hiện làm việc, phối kết hợp với đơn vị TVGS, Ban QLDA trong việc triển khai thi công xây dựng.

Triển khai thiết kế, shop drawing, bóc tách khối lượng, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quản lý dự án, quản lý chất lượng, kỹ thuật, lập biện pháp thi công, và trực tiếp hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu với CĐT.

Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng.

Có kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến vị trí ứng tuyển

Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính phục vụ công việc.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công.

Sức khỏe tốt. Có khả năng đi công tác xa theo công trình

Tại Công ty CP Vinaconex 25 Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương theo năng lực vị trí công việc đảm nhận; Các chính sách, chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật lao động.

Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước. Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinaconex 25

