Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty CP Vinaconex 25
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Hồ Chí Minh ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thi công, tổ chức triển khai giám sát thi công xây dựng tại dự án.
Tổ chức, điều phối các nhà thầu phụ, tổ đội thi công Xây dựng và hạ tầng kỹ thuật
Thực hiện làm việc, phối kết hợp với đơn vị TVGS, Ban QLDA trong việc triển khai thi công xây dựng.
Triển khai thiết kế, shop drawing, bóc tách khối lượng, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quản lý dự án, quản lý chất lượng, kỹ thuật, lập biện pháp thi công, và trực tiếp hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu với CĐT.
Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến vị trí ứng tuyển
Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính phục vụ công việc.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công.
Sức khỏe tốt. Có khả năng đi công tác xa theo công trình
Tại Công ty CP Vinaconex 25 Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước. Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinaconex 25
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
