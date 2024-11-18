Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Cập nhật tiến độcông việc lên hệ thống

Theo dõi hồ sơ phê duyệt bản vẽ, phêduyệt vật liệu...

Lập và cập nhật dự toán thi công,và các công việc khác được quản lý phân giao

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã học xong chờ tốt nghiệp hoặc mới ra trường chuyên ngành QLDA xây dựng hoặc kinh tế xây dựng, biết đọc bản vẽ

Thái độ học hỏi, cầu tiến, có định hướng làm việc ở công ty sản xuất.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Ưu tiên thành thạo Tiếng anh

Tại Công Ty Cổ Phần TID Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty;

Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động khác của công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo nângcao chuyên môn.

Hưởng đầy đủcác chế độ quy định theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TID

