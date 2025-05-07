Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra và bảo trì:

Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị IT trước mỗi buổi học.

Xử lý các sự cố phần cứng cơ bản (ví dụ: thay thế RAM, ổ cứng).

Hỗ trợ kỹ thuật:

Khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình học.

Hỗ trợ cài đặt các phần mềm cơ bản và chuyên ngành cho học viên (theo hướng dẫn).

Hỗ trợ cài đặt phần mềm từ xa cho học viên qua mạng.

Cài đặt phần mềm:

Cài đặt các phần mềm cơ bản như hệ điều hành Windows, các phần mềm văn phòng.

Cài đặt các phần mềm chuyên dụng như bộ phần mềm Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere...), Maya, Zbrush, Blender.

Hỗ trợ cài đặt phần mềm cho học viên qua mạng.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên các ngành CNTT hoặc liên quan.

Có kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm máy tính.

Sinh viên đang học năm 4 hoặc mới ra trường đang chờ bằng muốn trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.000.000 VNĐ/tháng.

Thời gian làm việc: Các buổi tối từ 17:30 đến 20:00.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực IT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD

