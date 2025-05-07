Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
- Hà Nội: 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Kiểm tra và bảo trì:
Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị IT trước mỗi buổi học.
Xử lý các sự cố phần cứng cơ bản (ví dụ: thay thế RAM, ổ cứng).
Hỗ trợ kỹ thuật:
Khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình học.
Hỗ trợ cài đặt các phần mềm cơ bản và chuyên ngành cho học viên (theo hướng dẫn).
Hỗ trợ cài đặt phần mềm từ xa cho học viên qua mạng.
Cài đặt phần mềm:
Cài đặt các phần mềm cơ bản như hệ điều hành Windows, các phần mềm văn phòng.
Cài đặt các phần mềm chuyên dụng như bộ phần mềm Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere...), Maya, Zbrush, Blender.
Hỗ trợ cài đặt phần mềm cho học viên qua mạng.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm máy tính.
Sinh viên đang học năm 4 hoặc mới ra trường đang chờ bằng muốn trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Các buổi tối từ 17:30 đến 20:00.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực IT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
