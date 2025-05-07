Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
Bán thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Kiểm tra và bảo trì:
Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị IT trước mỗi buổi học.
Xử lý các sự cố phần cứng cơ bản (ví dụ: thay thế RAM, ổ cứng).
Hỗ trợ kỹ thuật:
Khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình học.
Hỗ trợ cài đặt các phần mềm cơ bản và chuyên ngành cho học viên (theo hướng dẫn).
Hỗ trợ cài đặt phần mềm từ xa cho học viên qua mạng.
Cài đặt phần mềm:
Cài đặt các phần mềm cơ bản như hệ điều hành Windows, các phần mềm văn phòng.
Cài đặt các phần mềm chuyên dụng như bộ phần mềm Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere...), Maya, Zbrush, Blender.
Hỗ trợ cài đặt phần mềm cho học viên qua mạng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các ngành CNTT hoặc liên quan.
Có kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm máy tính.
Sinh viên đang học năm 4 hoặc mới ra trường đang chờ bằng muốn trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.000.000 VNĐ/tháng.
Thời gian làm việc: Các buổi tối từ 17:30 đến 20:00.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực IT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng L, Tòa nhà Platinum Residences Số 6 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

