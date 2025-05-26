Tuyển Thực tập sinh MELAB JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại MELAB JSC
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Paris Hoàng Kim, An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh, thành video hoàn chỉnh để đăng trên các nền tảng Facebook, Tiktok,.. (sẽ được training)
Cập nhật Trend, biên tập các Short Video dọc để đăng tải các nền tảng Tiktok, Reels.
Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập: Trao đổi khi phỏng vấn
Biết Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video cơ bản (như CapCut) hoặc là lợi thế
Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.
Tại MELAB JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Được training về kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Được trợ cấp trong quá trình thực tập.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MELAB JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
