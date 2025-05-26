Tuyển Thực tập sinh MELAB JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Paris Hoàng Kim, An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh, thành video hoàn chỉnh để đăng trên các nền tảng Facebook, Tiktok,.. (sẽ được training)

Cập nhật Trend, biên tập các Short Video dọc để đăng tải các nền tảng Tiktok, Reels.

Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian thực tập: Trao đổi khi phỏng vấn

Biết Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video cơ bản (như CapCut) hoặc là lợi thế

Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.

Tại MELAB JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Được training về kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Được trợ cấp trong quá trình thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MELAB JSC

