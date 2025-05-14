Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
- Hà Nội: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ triển khai công tác tuyển dụng: đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên
Liên hệ sơ lọc thông tin và hẹn lịch phỏng vấn
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của ngành nghề, các phương thức thu hút ứng viên,….
Phối hợp team tuyển dụng phát triển nội dung trên các kênh truyền thông tuyển dụng qua: Fanpage, tiktok,….web tìm việc làm
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mong muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực nhân sự
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Mong muốn gắn bó và thăng tiến trở thành nhân viên chính thức
Có thể đi làm fulltime
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập;
Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng
Có lộ trình phát triển lên nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI