Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Quận Ba Đình

Hỗ trợ triển khai công tác tuyển dụng: đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên

Liên hệ sơ lọc thông tin và hẹn lịch phỏng vấn

Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của ngành nghề, các phương thức thu hút ứng viên,….

Phối hợp team tuyển dụng phát triển nội dung trên các kênh truyền thông tuyển dụng qua: Fanpage, tiktok,….web tìm việc làm

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ưu tiên sinh viên các chuyên ngành liên quan: QTNS,QTKD,…

Mong muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực nhân sự

Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

Mong muốn gắn bó và thăng tiến trở thành nhân viên chính thức

Có thể đi làm fulltime

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 2.000.000VNĐ/tháng + Thưởng theo hiệu quả công việc 1.000.000/tháng

Hỗ trợ dấu thực tập;

Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng

Có lộ trình phát triển lên nhân viên chính thức

