Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 70, Đường số 1, KDC Cityland Park Hill, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Liên hệ sàng lọc danh sách khách hàng công ty cung cấp

- Cập nhật thông tin khách hàng quan tâm đến bộ phận tuyển sinh để được tư vấn.

- Làm việc khung giờ buổi chiều – tối, được xoay ca linh hoạt.

- Không áp lực doanh số.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Giọng nói dễ nghe, chăm chỉ, thích giao tiếp.

- Sinh viên năm 3-4 các trường Đại học/ Cao đẳng.

- Có kinh nghiệm telesale/ chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25k/giờ + thưởng kết nối + thưởng khách tư vấn => thu nhập không giới hạn

- Làm việc trong môi trường giáo dục nhân văn, đồng nghiệp trẻ nhiệt huyết.

- Đề xuất làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin