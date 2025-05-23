Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Số 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ nhân viên sale, điều hành tour trong việc tiếp nhận hồ sơ của nhân viên kinh doanh.
Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour như lịch trình, xử lý booking/visa,....
Tham gia hỗ trợ nhân viên kinh doanh gửi thông tin tour đến khách, đến nhân viên kinh doanh.
Học hỏi về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức tour.
Tham gia các buổi họp nội bộ để nắm bắt tình hình kinh doanh và kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc khác do quản lí yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhiệt tình, cởi mở
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Yêu thích công việc liên quan đến du lịch
Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
2. Tham gia bảo hiểm PTI.
3. Ăn trưa miễn phí.
4. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
5. Tham gia team bulding, kick off,... .
Thời gian làm việc 7.5h/ ngày, nghỉ trưa 1h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI