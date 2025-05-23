Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ nhân viên sale, điều hành tour trong việc tiếp nhận hồ sơ của nhân viên kinh doanh.

Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour như lịch trình, xử lý booking/visa,....

Tham gia hỗ trợ nhân viên kinh doanh gửi thông tin tour đến khách, đến nhân viên kinh doanh.

Học hỏi về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức tour.

Tham gia các buổi họp nội bộ để nắm bắt tình hình kinh doanh và kế hoạch của công ty.

Thực hiện các công việc khác do quản lí yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Du lịch, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhiệt tình, cởi mở

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Yêu thích công việc liên quan đến du lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật , lương thưởng ngày lễ tết, tháng lương 13, hiệu quả kinh doanh.

2. Tham gia bảo hiểm PTI.

3. Ăn trưa miễn phí.

4. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

5. Tham gia team bulding, kick off,... .

Thời gian làm việc 7.5h/ ngày, nghỉ trưa 1h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội

