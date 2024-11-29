Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Quảng Bình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
- Quảng Bình:
- Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng hàng đầu Việt Nam, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh
Được hỗ trợ nguồn khách hàng từ nhân viên ngân hàng
Hỗ trợ nhân viên Ngân hàng giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và chương trình Bảo hiểm
Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn; định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Nơi làm việc: tại các chi nhánh Ngân hàng BIDV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm trong lãnh vực Sales. Có kinh nghiệm trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế
Tác phong: chuyên nghiệp, nhanh nhẹn
Kỹ năng: giao tiếp và đàm phán, chăm sóc khách hàng tốt
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách hoa hồng hấp dẫn, cạnh tranh
Các khoản thưởng hiệu quả kinh doanh vượt trội định kì (tháng, quý, năm) và thưởng “nóng” nếu đạt thành tích xuất sắc
Được tham gia các chương trình thi đua đi Mỹ, Du Bai, Nam Phi, Đài Loan,…
Cấp Ipad trong thời gian bắt đầu công việc tại công ty
Huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu
Phát triển nghề nghiệp: lộ trình thăng tiến rõ ràng và cụ thể đến các vị trí quản lí cấp cao.
Chương trình tôn vinh: cơ hội tham gia nhiều chương trình thi đua khen thưởng với nhiều chương trình huấn luyện đặc biệt và các chuyến du lịch hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
