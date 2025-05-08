Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG

Kế toán nội bộ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 338 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

- Quảng Bình, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán nội bộ của công ty du lịch.
Quản lý và theo dõi các khoản thu chi của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Cập nhật và quản lý sổ sách kế toán.
Tham gia vào việc xây dựng và cải thiện hệ thống kế toán của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ trong việc kiểm toán định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm tương tự.
Nắm vững các quy định, luật kế toán hiện hành của Việt Nam.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 01 ngách 40/2 Phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội

