Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: TP Đồng Hới, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Marketing hoặc các ngành liên quan;

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5–7 năm kinh nghiệm với cấp bậc Giám đốc Sàn giao dịch BĐS, Trưởng phòng kinh doanh trở lên;

- Kỹ năng:

+ Hiểu biết sâu về thị trường, sản phẩm, pháp lý bất động sản và các kênh bán hàng;

+ Khả năng lãnh đạo,xây dựng đội ngũ, xây dựng chiến lược kinh doanh;

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhiều sàn giao dịch hoặc hệ thống phân phối lớn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 200 - 500 triệu VND;

- Lương chính thức: từ 40 đến 50 triệu VND; Tính hoa hồng nếu tự bán

- Hoa hồng theo quy chế sàn Hội sở và % sản phẩm + Thưởng nóng.

- Hỗ trợ chi phí Marketing tới 100%.

- Phụ cấp cố định: Cơm trưa + Xăng xe, điện thoại, Cấp nhà và xe nếu từ xa đến

- Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương theo thành tích công việc;

- Mức đóng BHXH Full lương theo quy định. Bảo hiểm Quốc tế cho CBNV và 2 người thân, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Hỗ trợ học phí con Lãnh đạo định kỳ;

- Thưởng cổ phiếu ESOP;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

