Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình: TP Đồng Hới, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Marketing hoặc các ngành liên quan;
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5–7 năm kinh nghiệm với cấp bậc Giám đốc Sàn giao dịch BĐS, Trưởng phòng kinh doanh trở lên;
- Kỹ năng:
+ Hiểu biết sâu về thị trường, sản phẩm, pháp lý bất động sản và các kênh bán hàng;
+ Khả năng lãnh đạo,xây dựng đội ngũ, xây dựng chiến lược kinh doanh;
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhiều sàn giao dịch hoặc hệ thống phân phối lớn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Marketing hoặc các ngành liên quan;
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5–7 năm kinh nghiệm với cấp bậc Giám đốc Sàn giao dịch BĐS, Trưởng phòng kinh doanh trở lên;
- Kỹ năng:
+ Hiểu biết sâu về thị trường, sản phẩm, pháp lý bất động sản và các kênh bán hàng;
+ Khả năng lãnh đạo, xây dựng đội ngũ, xây dựng chiến lược kinh doanh;
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhiều sàn giao dịch hoặc hệ thống phân phối lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 200 - 500 triệu VND;
- Lương chính thức: từ 40 đến 50 triệu VND; Tính hoa hồng nếu tự bán
- Hoa hồng theo quy chế sàn Hội sở và % sản phẩm + Thưởng nóng.
- Hỗ trợ chi phí Marketing tới 100%.
- Phụ cấp cố định: Cơm trưa + Xăng xe, điện thoại, Cấp nhà và xe nếu từ xa đến
- Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương theo thành tích công việc;
- Mức đóng BHXH Full lương theo quy định. Bảo hiểm Quốc tế cho CBNV và 2 người thân, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Hỗ trợ học phí con Lãnh đạo định kỳ;
- Thưởng cổ phiếu ESOP;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

