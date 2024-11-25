Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- 389 Hoàng Quốc Việt

- 47 Võ Chí Công

- Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thời gian làm việc: 8h/ca
Chia ca: 3 ca ( ca 01: 6:00 – 14:00, Ca 02: 14:00 – 22:00, Ca 03: 22:00 – 6:00 ngày hôm sau) – Tất cả các ca sẽ linh động và thay đổi lần lượt theo thứ tự
Xoay ca linh hoạt
MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC TRONG CA LÀM VIỆC GỒM:
ĐẦU CA
-Chấm công vào ca
-Trang phục: Toàn bộ nhân sự vào đầu ca chỉnh đốn lại trang phục, công cụ dụng cụ để phục vụ tốt nhất cho việc bán hàng.
-Nhận bàn giao khu vực cây xăng phụ trách
TRONG CA:
-Bơm xăng hoặc dầu theo yêu cầu của khách. Trong quá trình bơm xăng/dầu cho khách phải đảm bảo tính trung thực, bơm đủ và bơm đúng số lượng xăng/dầu.
-Trực tiếp quản lý trụ xăng/ dầu được giao, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra độ an toàn, phòng chống cháy nổ tại cây xăng.
-Không được rời khỏi vị trí trong thời gian làm việc.
-Theo dõi và báo cáo cho cửa hàng trưởng tốc độ tiêu thụ của mỗi mã hàng xăng/dầu tại cây xăng.
-Đảm bảo vệ sinh tại khu vực làm việc, bảo quản hàng hóa, thiết bị tại cửa hàng cẩn thận.
-Khi phát hiện có sự thiếu hụt, thất thoát sản phẩm phải nhanh chóng báo cáo cho cửa hàng trường nắm thông tin và giải quyết kịp thời.
-Hàng ngày phải kiểm tra hàng hóa và dụng cụ, thiết bị hỗ trợ tại cửa hàng.
-Vui vẻ, niềm nở và thân thiện với khách hàng, hướng dẫn hoặc tư vấn cho khách hàng khi có nhu cầu mua xăng/dầu tại cửa hàng.
-Trong quá trình bán hàng nếu phát sinh tình huống ngoài ý muốn, trong phạm vi quyền hạn của mình, nhân viên cây xăng dầu sẽ linh động giải quyết. Đối với những tình huống vượt khả năng, thẩm quyền của mình, nhân viên cây xăng dầu phải báo cáo lên cửa hàng trưởng giải quyết.
-Khi khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn chứng từ mua xăng/dầu, nhân viên cây xăng sẽ chuyển cho bộ phận Kế toán thực hiện theo quy trình.
-Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình an toàn, chống cháy nổ tại cây xăng trong suốt quá trình làm việc.
Ngoài các công việc trên, nhân viên cây xăng dầu còn thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công của Cửa hàng trưởng
Nhận bàn giao số đầu – số cuối của cây.
CUỐI CA:
-Chốt số đầu – số cuối tại cây xăng mình phụ trách
-Bàn giao số tiền lại cho CHT theo đúng định lượng và sản lượng bán được của cây.
-Chấm công hết ca.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam , Nữ có sức khỏe tốt
Thực hiện tốt quy trình bán hàng gồm :
B1.Hướng dẫn khách hàng vào vị trí, chào hỏi và xác nhận nhu cầu của khách hàng.
B1.
B2.Mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm đang ở vị trí “0”.
B2.
B3.Bơm hàng đúng, đủ theo yêu cầu của khách hàng.
B3.
B4.Mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm trước khi thanh toán.
B4.
B5.Nhận và xác nhận số tiền, cảm ơn khách hàng.
B5.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.500.000 đồng/ tháng
Có thưởng chuyên cần và đánh giá năng lực làm việc hàng tháng
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
Ứng Viên làm việc tại 1 trong 2 cơ sở 389 Hoàng Quốc Việt hoặc 47 Võ Chí Công - Cầu Giấy Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 389 Hoàng Quốc Việt, 47 Võ Chí Công Q. Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất