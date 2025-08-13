Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Chuẩn bị giáo án, kế hoạch giảng dạy với mục tiêu học tập cụ thể
- Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học sinh
- Hỗ trợ học sinh trong các hoạt động ngoại khóa liên quan tới tiếng Hàn (câu lạc bộ, sự kiện, văn hóa)
- Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của học sinh để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
- Chủ động tham gia hoạt động đào tạo, phát triển chuyên môn
- Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, hợp tác với Phụ huynh và Học sinh
- Ngoài các hoạt động chuyên môn và chủ nhiệm đặc thù, giáo viên tham gia các hoạt động sự kiện khác theo kế hoạch
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOPIK 6 trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại vị trí tương đương
Yêu cầu khác:
- Phát âm chuẩn, thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc viết
- Có hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc
- Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi.
- Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách.
- Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt
- Sử dụng tốt các công cụ office phục vụ công việc giảng dạy
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như BHXH, khen thưởng, du lịch… theo quy định của Công ty và Luật Lao động hiện hành;
- Có xe bus của trường MIỄN PHÍ đưa đón cán bộ nhân viên - giáo viên theo quy định;
- Ăn sáng và ăn trưa MIỄN PHÍ tại Canteen của trường.
- Ưu đãi học phí dành riêng cho con ruột của cán bộ nhân viên - giáo viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
