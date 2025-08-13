Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Phú Thọ
- Thái Nguyên ...và 9 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Chào bán sản phẩm: Kết hợp công việc chào bán các sản phẩm dược liệu thô, dược liệu thái phiến hoặc vị thuốc.
- Hoàn thiện danh sách khách hàng: Lập và hoàn thiện danh sách các khách hàng đã tiếp cận.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Độ tuổi: 35- 45 tuổi
-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược
-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trình dược viên OTC
-Yêu thích và đam mê dược liệu
-Chăm chỉ, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cứng: 12.000.000đ, thử việc 2 tháng
-Sau thời gian thử việc thu nhập sẽ bao gồm lương cứng 12,000,000 đ cộng doanh số tháng.
-Tăng lương theo thâm niên và kinh nghiệm.
-Thưởng lễ/tết: 1/1, 30/4 -1/5, 2/9, tết Nguyên đán.....
-Chế độ BHXH, BHYT theo như luật quy định, chế độ hiếu – hỉ, sinh nhật, ốm đau.
-Tham gia CLB, teambuilding, được đào tạo nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
