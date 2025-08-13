Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Khu công nghiệp Hòa Phú, Lô B43 Đường CN11, Hoà Phú, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, lắp đặt, giám sát thi công các hệ thống điều hòa không khí, thông gió.(VRV, Chiller, AHU, FCU, Split, Packaged….)

Lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ shop drawing hệ thống HVAC cho công trình.

Tính toán, lựa chọn thiết bị phù hợp theo công suất và yêu cầu dự án.

Lập dự toán, bóc tách khối lượng vật tư thiết bị điện lạnh.

Giám sát thi công, kiểm tra chất lượng lắp đặt hệ thống điện lạnh, thông gió tại công trình.

Tư vấn cho khách hàng về giải pháp hệ thông tối ưu, phương án lựa chọn thiết bị vật tư phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt-điện lạnh, Cơ điện, Cơ khí, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư điện lạnh hoặc HVAC.

Hiểu rõ nguyên lý hoạt động và tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống HVAC.

Thành thạo đọc bản vẽ kỹ thuật, Autocad, phần mềm thiết kế HVAC ( Revit MEP, HAP, …..) là lợi thế.

Có khả năng xử lý sự cố và đưa ra giải pháp kỹ thuật.

Tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Phụ cấp công tác, điện thoại, xăng xe ( nếu đi công trình)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk

