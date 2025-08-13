Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN
- Hà Nội:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nguyên liệu hóa dược, tá dược, phụ gia sản xuất
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng và các chỉ tiêu kinh doanh khác.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý quá trình giao hàng và thanh toán.
Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng.
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và trách nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Có phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Được nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành; Được đóng BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của Pháp luật;
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
