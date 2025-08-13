Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nguyên liệu hóa dược, tá dược, phụ gia sản xuất

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng và các chỉ tiêu kinh doanh khác.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý quá trình giao hàng và thanh toán.

Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Những Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, y tế hoặc công nghệ sinh học, nguyên liệu ,hóa dược, tá dược, bao bì... sản xuất thuốc và TBYT.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và trách nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương CB + Doanh thu, doanh số (hỗ trợ xăng xe đi thị trường) Thu nhập từ 20.000.000 - 50.000.000 đồng

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Được nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành; Được đóng BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của Pháp luật;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.