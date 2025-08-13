Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Kho MapleTree, KCN Yên Mỹ 1, Tân Lập, Yên Mỹ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia vào công việc thực tế tại Công ty (xây dựng nguồn, search hồ sơ, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên, quản lý dữ liệu,....);
• Tham gia vào các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
• Liên hệ, phản hồi ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp, chọn những ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn nhất;
• Thiết kế các poster tuyển dụng;
• Theo dõi, tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển hằng ngày, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ theo yêu cầu;
• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Nhân sự (KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC);
• Có laptop cá nhân;
• Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel;
• Yêu thích lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng;
• Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội là lợi thế;
• Biết sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản Photoshop, Canva,...có khả năng viết bài, trình bày, kỹ năng content là 1 lợi thế.
• Có thể đi công tác khi cần và có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA Thì Được Hưởng Những Gì

• Có hỗ trợ lương thực tập (3,000,000 đồng/tháng);
• Phụ cấp cơm 730k/tháng
• Hỗ trợ xác nhận thực tập (có thực tập tại công ty, từ thời gian nào đến thời gian nào);
• Được tham gia vào các dự án thực với Quy trình làm việc chuyên nghiệp;
• Phát triển những kỹ năng có liên quan nghề nhân sự, được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

