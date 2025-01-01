Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

GIỚI THIỆU CHUNG Nhà máy sản xuất Dược phẩm Anvy Group được xây dựng tại địa điểm xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích lên tới 4 hecta, tổng vốn đầu tư nhà máy lên tới trên 500 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn GMP, với hệ thống dây chuyền EECV hiện đại hàng đầu châu Âu (xem chi tiết video giới thiệu nhà máy Anvy, tại xã Tân Tiến – Văn Giang – Hưng Yên Anvy Group hoạt động dựa trên kim chỉ nam: 'LIÊN KẾT HỆ THỐNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO CUỘC SỐNG". SLOGAN khẩu hiệu của Công ty: Connect science with nature – Nối kết khoa học với thiên nhiên. Với kiến thức khoa học luôn trau đồi, bồi dưỡng; bằng tâm đức cùng sự nghiên cứu nghiêm túc, khắt khe để tạo nên những sản phẩm thảo dược tốt nhất giúp cộng đồng khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống.