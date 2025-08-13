Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Số 12, Thôn 5, Xã Ea Bar, Buôn Đuôn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh

- Giảng dạy cho học sinh các cấp

Độ tuổi 4 - 6 tuổi

Học sinh tiểu học; Trung học cơ sở & Trung học phổ thông

Người lớn (giao tiếp, luyện thi, công việc...)

- Trực tiếp giảng dạy tiếng Anh theo chương trình của EaBar English

- Chuẩn bị giáo án, giáo cụ và tổ chức hoạt động để đảm bảo giờ học hiệu quả, sôi nổi

- Điểm danh, theo dõi học sinh và phản hồi kịp thời các vấn đề phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc yêu thích công việc dạy tiếng Anh

Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy (TESOL, CELTA...)

Giao tiếp tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn

Nhiệt tình – sáng tạo – có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp – hỗ trợ – thân thiện

Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và đào tạo nội bộ định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR

