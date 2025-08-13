Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Số 12, Thôn 5, Xã Ea Bar, Buôn Đuôn
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy cho học sinh các cấp
Độ tuổi 4 - 6 tuổi
Học sinh tiểu học; Trung học cơ sở & Trung học phổ thông
Người lớn (giao tiếp, luyện thi, công việc...)
- Trực tiếp giảng dạy tiếng Anh theo chương trình của EaBar English
- Chuẩn bị giáo án, giáo cụ và tổ chức hoạt động để đảm bảo giờ học hiệu quả, sôi nổi
- Điểm danh, theo dõi học sinh và phản hồi kịp thời các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc yêu thích công việc dạy tiếng Anh
Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy (TESOL, CELTA...)
Giao tiếp tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn
Nhiệt tình – sáng tạo – có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp – hỗ trợ – thân thiện
Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và đào tạo nội bộ định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
