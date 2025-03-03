Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Vinakiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. • Cơ hội phát triển nghề nghiệp và tham gia các khóa đào tạo nâng cao. • Đóng BHXH, BHYT, BHTN • Thưởng lễ, tết theo quy chế của Công ty • Các chế độ khác trao đổi khi phỏng vấn, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nghiên cứu, phân tích và đánh giá hồ sơ mời thầu, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện hợp đồng. Chuẩn bị và gửi hồ sơ dự thầu.

• Theo dõi, cập nhật thông tin về các gói thầu và hợp đồng, lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến quy trình đấu thầu.

• Làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban khác để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết cho hồ sơ đấu thầu.

• Lập kế hoạch đấu thầu, phối hợp với các phòng ban liên quan để chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

• Tính toán, lập bảng giá và đề xuất phương án kỹ thuật cho các dự án đấu thầu.

• Phân tích kết quả đấu thầu, đề xuất điều chỉnh chiến lược cho các lần đấu thầu tiếp theo.

• Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng.

• Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận, và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, CĐ chuyên ngành Điện, Tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu, sales Admin hoặc vị trí trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị dự án Điện,TĐH) có kinh nghiệm sử dụng phần mềm đấu thầu qua mạng.

• Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu.

• Chăm chỉ và chịu khó, chủ động và năng nổ trong công việ, Kiên trì, thân thiện, cởi mở và có tinh thần trách nhiệm cao.

• Có kỹ năng tổ chức, quản lý và phối hợp công việc tốt

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin