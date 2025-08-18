Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
- Hồ Chí Minh: An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bóc tách khối lượng, đánh giá yêu cầu về hồ sơ dự thầu
+ Tiếp nhận thông tin yêu cầu báo giá, hồ sơ mời thầu, yêu cầu từ phòng dự án
+ Đọc, nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu;
+ Phân tích các yêu cầu, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về năng lực của công ty;
- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
+ Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, năng lực;
+ Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, biện pháp thi công;
+ Chuẩn bị các tài liệu khác theo yêu cầu hồ sơ mời thầu;
+ Tổng hợp hồ sơ, tham gia nộp thầu.
- Lập biện pháp thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lương tháng 13, thưởng tiến độ công trình, thưởng cuối năm
Team Building, sinh nhật, lễ, tết
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của công ty và pháp luật
Tại Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building Thì Được Hưởng Những Gì
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm, từng làm dự án nhà xưởng, nhà máy
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng
- Tiếng anh cơ bản
- Kỹ năng quản lý, tổ chức và xử lý tình huống tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
