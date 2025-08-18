Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách khối lượng, đánh giá yêu cầu về hồ sơ dự thầu

+ Tiếp nhận thông tin yêu cầu báo giá, hồ sơ mời thầu, yêu cầu từ phòng dự án

+ Đọc, nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu;

+ Phân tích các yêu cầu, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về năng lực của công ty;

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

+ Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, năng lực;

+ Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, biện pháp thi công;

+ Chuẩn bị các tài liệu khác theo yêu cầu hồ sơ mời thầu;

+ Tổng hợp hồ sơ, tham gia nộp thầu.

- Lập biện pháp thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thưởng trúng thầu, thưởng lễ tết

Lương tháng 13, thưởng tiến độ công trình, thưởng cuối năm

Team Building, sinh nhật, lễ, tết

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của công ty và pháp luật

Tại Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building Thì Được Hưởng Những Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm, từng làm dự án nhà xưởng, nhà máy

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng

- Tiếng anh cơ bản

- Kỹ năng quản lý, tổ chức và xử lý tình huống tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building

