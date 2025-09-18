Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngõ 51 Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Hàng ngày cập nhật thông tin các gói thầu của chủ đầu tư, báo cáo lãnh đạo công ty

Tham gia nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời chào giá,...và chọn lựa hồ sơ năng lực phù hợp để xây dựng hồ sơ phục vụ đấu thầu dự án;

Họp trao đổi thông tin với chủ đầu tư, dự án.

Thu thập, phân loại, biên tập và lưu trữ tài liệu năng lực của Công ty (Năng lực pháp lý, tài chính, kinh doanh, công nghệ...);

Lập kế hoạch, thu thập - tổng hợp thông tin, thực hiện công tác đấu thầu theo từng dự án được giao.

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu đầy đủ và đúng quy định bao gồm hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý; phối hợp rà soát hồ sơ kỹ thuật và các thủ tục liên quan khác;

Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý hoặc của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các ngành Luật/Kinh tế/Đấu thầu và các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về Hợp đồng kinh tế, luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư liên quan đến Luật đấu thầu và các quy định liên quan đến lĩnh vực của công ty.

Có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực đấu thầu, từng làm thầu thiết bị điện, tự động hóa,.. là một lợi thế.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel...);

Kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói Đọc Viết tốt.

Khả năng phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Cẩn thận, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo thỏa thuận. Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nghỉ thứ Bẩy và Chủ Nhật.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ phúc lợi theo Luật lao động và theo Quy chế của Công ty.

Được đi team building mỗi năm 1 lần theo Quy định của Công ty.

Công ty có nhà ăn cho nhân viên.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

