Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 11/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/10/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
22 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 22 - 27 Triệu

- Lập, rà soát và hoàn thiện hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho các gói thầu xây dựng, cơ điện, hạ tầng, thiết bị.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Thiết kế, Pháp chế, Tài chính, Ban QLDA) để xây dựng tiêu chí đánh giá và phương án lựa chọn nhà thầu.
- Tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nhà thầu trong quá trình dự thầu.
- Thu thập, tổng hợp, phân tích hồ sơ dự thầu.
- Chủ trì hoặc tham gia tổ chuyên gia chấm thầu, đánh giá về kỹ thuật, tiến độ, tài chính - thương mại.
- Tham gia đàm phán, thương thảo điều kiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư.
- Theo dõi, cập nhật hệ thống dữ liệu nhà thầu, đánh giá năng lực, hiệu suất và uy tín của từng đơn vị.
- Kiểm soát tính pháp lý và tính hợp lệ của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết.
- Đảm bảo quá trình đấu thầu tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và minh bạch.
- Cập nhật chính sách, quy định mới của Nhà nước về đấu thầu xây dựng và bất động sản.
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình đấu thầu, tình trạng hợp đồng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu.
- Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược lựa chọn đối tác chiến lược cho các dự án quy mô lớn.

Với Mức Lương 22 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Luật xây dựng, hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí đấu thầu trong các dự án xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hoặc nhà thầu lớn
- Hiểu biết về Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định liên quan.
- Am hiểu quy trình lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng.
- Có kiến thức về chi phí, định mức, dự toán xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng và soạn thảo hợp đồng.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá hồ sơ thầu.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 22 - 27tr + phụ cấp
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững;
- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

