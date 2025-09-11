Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Mức lương 22 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu

- Lập, rà soát và hoàn thiện hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho các gói thầu xây dựng, cơ điện, hạ tầng, thiết bị.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Thiết kế, Pháp chế, Tài chính, Ban QLDA) để xây dựng tiêu chí đánh giá và phương án lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nhà thầu trong quá trình dự thầu.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích hồ sơ dự thầu.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chuyên gia chấm thầu, đánh giá về kỹ thuật, tiến độ, tài chính - thương mại.

- Tham gia đàm phán, thương thảo điều kiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư.

- Theo dõi, cập nhật hệ thống dữ liệu nhà thầu, đánh giá năng lực, hiệu suất và uy tín của từng đơn vị.

- Kiểm soát tính pháp lý và tính hợp lệ của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết.

- Đảm bảo quá trình đấu thầu tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và minh bạch.

- Cập nhật chính sách, quy định mới của Nhà nước về đấu thầu xây dựng và bất động sản.

- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình đấu thầu, tình trạng hợp đồng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

- Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược lựa chọn đối tác chiến lược cho các dự án quy mô lớn.

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Luật xây dựng, hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí đấu thầu trong các dự án xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hoặc nhà thầu lớn

- Hiểu biết về Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định liên quan.

- Am hiểu quy trình lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng.

- Có kiến thức về chi phí, định mức, dự toán xây dựng

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng và soạn thảo hợp đồng.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá hồ sơ thầu.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 22 - 27tr + phụ cấp

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững;

- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

