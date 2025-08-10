Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu

1. Phân tích hồ sơ mời thầu,Lập hồ sơ dự thầu, thực hiện đấu thầu các gói thầu được giao theo quy trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2. Nắm bắt được giá cả vật liệu, vật tư, thiết bị của thị trường.

3. Thường xuyên cập nhật đầy đủ những thông tin liên quan đến thủ tục đấu thầu, quy định của Nhà nước trong tổ chức đấu thầu và các bước đánh giá hồ sơ dự thầu.

4. Các công việc khác theo sự phân công và uỷ quyền của TBP

5. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- 25 tuổi đến 35 tuổi;

- Tốt nghiệp Đại học;

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 3 năm

- Ưu tiên ứng viên đã làm vị trí Đấu thầu

- Sử dụng thành thạo Autocard, Word, Excel và phần mềm khác;

- Có khả năng tư duy sáng tạo; Tư duy phân tích tổng hợp;

- Khả năng tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo;

Tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu (Tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực)

- Mức lương và đãi ngộ xứng đáng với năng lực và cống hiến.

- Được đóng BHXH, BHYT , BHTN

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các quyền lợi theo đúng quy định của Nhà Nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng

